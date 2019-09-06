Названа дата выхода на свободу Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев освободятся из белгородской колонии 17 сентября.

- Суда удовлетворил все ходатайства, ребята выйдут 17 сентября, - сообщил ТАСС адвокат Юрий Падалко.

В пятницу белгородский суд на выездном заседании в колонии удовлетворил ходатайства спортсменов об условно-досрочном освобождении. Представитель прокуратуры сообщил, что поддерживает это решение и не будет его обжаловать, поскольку Кокорин и Мамаев хорошо себя вели во время пребывания в колонии.

Решение суда вступит в силу через 10 дней.