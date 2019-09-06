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06.09.2019 17:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Памфилова рассказала о ночном нападении

Текст: Галина Мисливская
Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе ночного нападения получила болезненный удар электрошокером и повредила руку. Об этом она сама сообщила в эфире телеканала "Россия 24".
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

"Я не собиралась никому рассказывать об этом", - сказала глава ЦИК.

Отвечая на вопрос о самочувствии, она сообщила, что держится, как может. "Мне больно, у меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем, который не товарищ, поврежденный палец и все остальное, то есть физическая боль есть", - рассказала Памфилова.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Делом о нападении на дом Эллы Памфиловой займется центральный аппарат СКР

Кроме того, заснуть этой ночью ей так и не удалось: нападение произошло в 01:30, затем в доме до утра работали оперативники.

Нападавшего глава ЦИК описала так: "Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий".

Элла Памфилова добавила, что нападение не только причинило боль, но и вызвало шок. "Представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает", - сказала Памфилова.

Тем не менее, она не растерялась и оказала сопротивление злоумышленнику - "стала тоже молотить его изо всех сил, потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться". В итоге нападавший убежал, не успев ничего похитить.

Песков: Путин проинформирован о нападении на Памфилову

Говоря о мотивах нападения, Памфилова выразила надежду, что оно было случайным. "Может быть, действительно, перепутал. Может быть, не знал, к кому идет", - сказала она, добавив, что преступник был хорошо экипирован и "уматывал очень быстро и тренированно".

Несмотря на пережитое потрясение и травмы Элла Памфилова не поменяла свой рабочий график и в пятницу приняла участие в международной конференции, посвященной цифровизации избирательного процесса.

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