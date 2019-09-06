Рейс из Воронежа в Петербург не смог вовремя вылететь третий день подряд

Из аэропорта Воронежа третий день подряд не летают самолеты в Санкт-Петербург. В среду и четверг рейсы вернулись из-за неисправностей, сегодняшний задержан по техническим причинам

Вылет рейса авиакомпании "Руслайн" из Воронежа в Санкт-Петербург отложен до 10 часов по техническим причинам, сообщили в справочной службе воронежского аэропорта. Самолет должен был подняться в воздух в 7.15. Вылет сначала отложили на час, потом - еще на полтора.

Это уже третий за последние три дня инцидент с самолетами "Руслайна", пытающимися вылететь из Воронежа в Пулково. В среду Bombardier CRJ200, на борту которого находилось 37 человек, запросил экстренную посадку сразу после вылета - не убралось шасси. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал, происшествием занимается транспортная прокуратура.

В четверг однотипный самолет, выполнявший тот же рейс и вылетевший точно по расписанию, вернулся в аэропорт Воронежа из-за неисправности вспомогательной энергетической установки. Покружив над аэропортом и выработав топливо, самолет в 8.40 благополучно приземлился.