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06.09.2019 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За девочкой, найденной в Вологодской области, вылетела санавиация

Текст: Евгения Цинклер (Вологодская область)

Двухлетнюю девочку, найденную в Вологодской области, доставят санавиацией в областную клиническую больницу для всестороннего обследования. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области.

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Сейчас медики оценивают состояние девочки как "средней тяжести". Предварительно у нее диагностировано переохлаждение: малышку искали двое суток, и все это время она, судя по всему, провела под открытым небом. Вертолет санавиации уже вылетел за девочкой из Вологды.

Двухлетнняя девочка пропала 4 сентября около одиннадцати часов из песочницы, где ее оставила мама с двумя сестрами четырех и шести лет. Сама женщина ушла к подруге покормить новорожденного ребенка, а когда вернулась, малышки в песочнице не было. Три-четыре часа она пыталась найти дочь самостоятельно, потом обратилась в полицию. Малышку искали всем миром. В общей сложности в поисках было задействовано около четырехсот человек: сотрудники МЧС, МВД, СК, представители поисковых отрядов, волонтеры, местные жители. Поиски продолжались ровно двое суток: ребенка нашли сегодня около одиннадцати утра в лесополосе к северу от села. От песочницы она ушла не дальше, чем на километр.

Несмотря на то, что девочка нашлась живой, Следственный комитет продолжит расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Известно, что девочка из многодетной семьи. У ее 29-летней матери пятеро детей. По данным СК, женщина зарекомендовала себя как плохая мать и даже привлекалась за это к административной ответственности. Сейчас дети из семьи изъяты и помещены в больницу. С сестрами девочки, которые могли быть свидетельницами ее исчезновения, работают психологи.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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