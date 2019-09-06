Найдено тело женщины, погибшей при крушении катера в Крыму

Спасатели нашли тело женщины пропавшей вчера в результате опрокидывания прогулочного катера "Камелот". Об этом сообщает МЧС Крыма.

По данным спасателей, тело женщины без признаков жизни обнаружено у берега, примерно в километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины.

Напомним, несчастный случай произошел вчера около 14.00. Прогулочный катер "Камелот" в 13 туристами на борту вышел на морскую прогулку из Нового света, что неподалеку от города Судак. Капитана судна не остановило волнение моря, в результате катер перевернулся. 12 пассажиров были спасены, им сразу оказали всю необходимую помощь. Пропавшую во время крушения женщину вчера искали вплоть до наступления темноты, в том числе с использованием беспилотной авиатехники. Поиски возобновились сегодня утром. Тело обнаружено без признаков жизни. Погибшая в возрасте 60 лет была родом из Ростовской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, капитан судна взят под стражу. По данным ГУ МЧС по Крыму, за один день в республике на воде спасены 13 человек.