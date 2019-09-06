В Крыму возобновили поиски пассажирки затонувшего катера "Камелот"

Спасатели сегодня утром возобновили поиски пассажирки прогулочного катера "Камелот", который затонул накануне в районе мыса Меганом. Об этом сообщила пресс-служба крымского республиканского МЧС.

- Ведется обследование береговой линии от мыса Меганом до бухты Бугаз, а также поиск на воде. Задействовано 27 спасателей, семь единиц техники и три плавсредства. Кроме этого, проводится обследование с помощью беспилотных авиасредств, - сказано в сообщении.

Напомним, ЧП произошло в четверг около 14 часов дня. Катер, который вез туристов на морскую прогулку из Нового Света, опрокинулся из-за поднявшегося шторма. Судно затонуло в 200 метрах от берега на глубине около 20 метров.

Из 13 человек, находившихся на борту, 12 были спасены, включая судоводителя. Их доставили в бухту Бугаз и оказали психологическую помощь.

Одну пассажирку, жительницу Ростовской области 1959 года рождения, найти не удалось. Она считается пропавшей без вести. Вчерашние поиски длились до наступления темноты и результатов не принесли. Помимо поисков на воду, спасатели обследовали пять километров берега с помощью беспилотников.

Сегодня с семи утра поисковые работы продолжены. Они ведутся совместно сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Крым и ГКУ РК "КРЫМ-СПАС".