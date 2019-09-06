В Крыму арестовали судоводителя затонувшего катера

В Крыму заключили под стражу судоводителя прогулочного катера "Камелот", накануне затонувшего недалеко от берега в районе Судака, передает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

На борту судна находились 13 туристов. Море в тот день было неспокойным, но капитан не стал отменять путешествие, и катер перевернулся.

12 пассажиров удалось спасти, им оказали необходимую помощь. Одна женщина погибла - ее тело искали почти сутки.

После трагедии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.