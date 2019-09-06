В Крыму задержали судоводителя затонувшего прогулочного катера

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации прогулочного катера, который затонул накануне в районе Судака. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Напомним, ЧП произошло днем 5 сентября. Катер "Камелот", который вез туристов на морскую прогулку, опрокинулся в районе мыса Толстый из-за поднявшегося шторма. Из 13 человек, находившихся на борту, 12 были спасены. Их доставили в бухту Бугаз и оказали медицинскую и психологическую помощь. Одну пассажирку, жительницу Ростовской области 1959 года рождения, найти не удалось. Она считается пропавшей без вести.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть (часть 2 статьи 263 УК РФ).

- Судоводитель задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого, - сообщили в пресс-службе. - Следствие планирует предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Предварительная проверка следователей показала, что маломерное моторное судно вышло из поселка Новый Свет в сторону мыса Карадаг в четверг в 12:40. Спустя 20 минут близ мыса Толстый, попав в шторм, катер затонул на расстоянии около 150 метров от берега. Пассажиры и судоводитель оказались в открытом море без спасательных средств.

- На месте происшествия были допрошены все спасенные пассажиры и назначены судебно-медицинские экспертизы, в качестве свидетелей допрошены все, кто принимал участие в спасательных и поисковых мероприятиях, кроме этого, истребованы классификационные и разрешительные документы на маломерное судно "Камелот", - рассказали в ГСУ.