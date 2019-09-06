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06.09.2019 12:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени возбудили уголовное дело после похорон ветерана в мешке

Текст: Мария Гафурова

В Тюмени после похорон ветерана Великой отечественной войны в мешке возбудили уголовное дело. Сотрудники морга отказались надлежащим образом обработать тело умершей женщины и просто упаковали его в пакет.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области, дело возбудили по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при организации ритуальных услуг.

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О том, что 91-летнего ветерана войны Анну Бусыгину похоронили в черном мешке, стало известно от ее соседей по пансионату. Свое возмущение пожилые люди выразили в социальных сетях. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как ранее писала РГ, последние годы женщина проживала в пансионате ветеранов войны и труда - к старости она потеряла последних родных, и заботиться о ней было некому. После того, как бабушка скончалась, ее отвезли в морг, где тело пролежало еще неделю. Сотрудники учреждения отказались омывать и одевать усопшую, так как эти услуги входят в перечень платных. Женщину просто положили в черный санитарный пакет и увезли гроб с телом на кладбище.

Сейчас проводится проверка деятельности пансионата. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в связи с данным инцидентом руководитель учреждения был уволен приказом замгубернатора.

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