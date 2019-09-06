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06.09.2019 12:02
Рубрика: Легковые авто

Российский автомобильный рынок продолжил падение

Текст: Виктория Чернышова
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В августе продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на отечественном рынке сократились на 1,3 процента. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

В целом за прошлый месяц в России продали 145 545 машин (минус 1 843 штуки по сравнению с прошлогодним показателем). Авторынок демонстрирует снижение уже четвертый месяц подряд.

Фото: Пресс-служба Renault.
Топ-10 продаваемых SUV в августе: Renault Arkana вступает в схватку

По словам председателя АЕБ Йорга Шрайбера, ситуация на авторынке практически не изменилась, так как "продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее".

В числе марок-лидеров авторынка - Lada (30 012 единиц), Kia (18 531), Hyundai (14 062), Renault (12 957) и Toyota (9 122).

Топ-10 моделей-бестселлеров в России возглавляет Lada Granta (11 132 штуки), далее идут Lada Vesta (9 329), Kia Rio (6 989), Hyundai Creta (5 522), Volkswagen Polo (4 627), Hyundai Solaris (4 489), Kia Sportage (3 850), Lada Largus (3 446), Volkswagen Tiguan (3 134) и Renault Duster (3 109).

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