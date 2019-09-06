Российский автомобильный рынок продолжил падение

В августе продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на отечественном рынке сократились на 1,3 процента. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

В целом за прошлый месяц в России продали 145 545 машин (минус 1 843 штуки по сравнению с прошлогодним показателем). Авторынок демонстрирует снижение уже четвертый месяц подряд.

По словам председателя АЕБ Йорга Шрайбера, ситуация на авторынке практически не изменилась, так как "продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее".

В числе марок-лидеров авторынка - Lada (30 012 единиц), Kia (18 531), Hyundai (14 062), Renault (12 957) и Toyota (9 122).

Топ-10 моделей-бестселлеров в России возглавляет Lada Granta (11 132 штуки), далее идут Lada Vesta (9 329), Kia Rio (6 989), Hyundai Creta (5 522), Volkswagen Polo (4 627), Hyundai Solaris (4 489), Kia Sportage (3 850), Lada Largus (3 446), Volkswagen Tiguan (3 134) и Renault Duster (3 109).

Ранее эксперты выяснили, какие автомобили предпочитают в российских регионах.