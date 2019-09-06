Tesla пошутила над Porsche Taycan

В своем Instagram-аккаунте компания Tesla опубликовала пост с изображением, на котором сравниваются характеристики седана Model S и первого электрокара Porsche - Taycan.

Tesla Model S Performance выигрывает у немецкого спорткара по скорости разгона от 0 до 96 км/ч: 2.4 против 2.6 секунды. Разница в максимальной скорости небольшая, но перевес в пользу седана от компании Илона Маска: 262 против 261 км/ч.

Но на это, пожалуй, можно не обращать внимание, потому что один из главных параметров, важных в случае с электромобилями - запас хода на одной зарядке. Porsche Taycan Turbo S может "пробежать", согласно официальным данным, до 421 км, а в распоряжении водителя Tesla Model S - свыше 550 км.

Последний пункт сравнения - цена. Model S можно купить за 99 990 долларов, Taycan Turbo S стоит 185 000 долларов.

Напомним, премьера Porsche Taycan состоялась 4 сентября 2019 года. В России заказы на новинку уже принимаются.