Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Обновленный Lexus GX оказался дешевле предшественника 09:55
В российских регионах предпочитают отечественный и японский автопром 08:48
Эксперт: покупатели "драйверской" Lada Granta хотят выделяться из толпы 05.09.2019
Беспилотники "Яндекса" начнут перевозить пассажиров в 2023 году 05.09.2019
06.09.2019 10:44
Рубрика: Легковые авто

Tesla пошутила над Porsche Taycan

Текст: Евгений Костин

В своем Instagram-аккаунте компания Tesla опубликовала пост с изображением, на котором сравниваются характеристики седана Model S и первого электрокара Porsche - Taycan.

Фото: Пресс-служба Lexus.
Обновленный Lexus GX оказался дешевле предшественника

Tesla Model S Performance выигрывает у немецкого спорткара по скорости разгона от 0 до 96 км/ч: 2.4 против 2.6 секунды. Разница в максимальной скорости небольшая, но перевес в пользу седана от компании Илона Маска: 262 против 261 км/ч.

Но на это, пожалуй, можно не обращать внимание, потому что один из главных параметров, важных в случае с электромобилями - запас хода на одной зарядке. Porsche Taycan Turbo S может "пробежать", согласно официальным данным, до 421 км, а в распоряжении водителя Tesla Model S - свыше 550 км.

Последний пункт сравнения - цена. Model S можно купить за 99 990 долларов, Taycan Turbo S стоит 185 000 долларов.

Напомним, премьера Porsche Taycan состоялась 4 сентября 2019 года. В России заказы на новинку уже принимаются.

#Tesla #Porsche