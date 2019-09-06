Ураган "Дориан" принес к берегам Флориды пакеты с кокаином

Полиция Флориды обнаружила на местных пляжах пакеты с кокаином. Их выбросили сильные волны, поднятые ураганом "Дориан", сообщили в управлении полиции города Мельбурн в округе Бревард.

Уточняется, что полицейский совершал пеший обход участка океанского берега под названием Paradise Beach, когда прохожие сообщили ему о подозрительной находке на берегу - пакете, похожем по форме на кирпич. Позже эксперты установили, что внутри свертка находилось около килограмма кокаина, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NBC. Стоимость такого количества наркотика оценивается в 20-30 тысяч долларов.

Чуть позже, в районе под названием Cocoa Beach в 20 милях от места первой находки, полиция обнаружила еще одну партию кокаина. В выброшенной на берег океанскими волнами багажной сумке находились 15 свертков с наркотиками. Их вес не сообщается.

Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане и в последние дни несколько ослабел, продолжает приближаться к побережью США. Он уже обрушился на Багамские острова, где погибли 20 человек и повреждены около 13 тысяч строений.