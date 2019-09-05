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05.09.2019 01:50
Рубрика: В мире

ООН выделит деньги пострадавшим от урагана Багамским островам

Фото: REUTERS/JOE SKIPPER Фото: REUTERS/JOE SKIPPER
Фото: REUTERS/JOE SKIPPER

ООН выделит миллион долларов Багамским островам, пострадавшим от урагана "Дориан".

Фото: NASA
Видео: NASA показали, как выглядит ураган "Дориан" из космоса

В первую очередь необходимо доставить воду и еду тем, кто остался без крова. Вопрос размещения людей также приоритетный. Затем будет проведена оценка масштабов разрушений. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Он отметил, что пока не ясно, сколько жителей лишились своих домов.

"Мы боимся, что некоторые деревни были полностью разрушены или остаются под водой, и пока мы не можем до них добраться", - пояснил представитель международной организации. Лоукок побывал на Багамах, чтобы увидеть все своими глазами.

"Дороги размыты, большинство аэропортов не работает. Могут возникнуть проблемы с доставкой продовольствия и питьевой воды в пострадавшие районы", - сказал заместитель генсека.

Напомним, мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова в минувшее воскресенье. Его жертвами стали минимум 20 человек.

В мире Северная и Центральная Америка Багамские острова Международные организации ООН
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