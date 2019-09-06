Новости

Актриса из "Ангелов Чарли" Кэрол Линли умерла от сердечного приступа 15:11
"Рыженькая из "Тату" Лена Катина развелась с мужем Сашо 14:40
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel 14:19
Продюсер прооперированного Розенбаума рассказала о его состоянии 13:41
Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык 13:14

Вышел трейлер продолжения мультсериала "Разочарование"

Новости
    06.09.2019, 15:35
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На официальном YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер второго сезона мультсериала "Разочарование". Точнее - второй части первого сезона (разница - большая!). Ролик проливает немного света на то, что нас ждет, а также на то, когда нас это ждет - 20 сентября. То есть уже через две недели.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фэнтези-хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно"

"Разочарование", напомним, - это новый проект Мэтта Грейнинга, прославленного создателя "Симпсонов" и "Футурамы". Сериал оформлен в том же знакомом всему миру стиле рисовки и рассказывает о приключениях принцессы Бин, любительнице заложить за воротник, схематичного демона-трикстера Люци и простодушного эльфа Эльфо.

По сути, это "Футурама" в мире фэнтези. И что характерно, в первом сезоне (в первой части первого сезона) герои "Футурамы" на полумгновение мелькнули. Тем самым толсто намекнув, что события обоих шоу происходят в одной вселенной.

Вторая часть первого сезона, как и первая, состоит из десяти эпизодов. Наш обзор первой - здесь.

"Разочарование" ожидаемо было продлено сразу на второй сезон, который также, видимо, будет разбит надвое. И увидим мы его в 2020-2021 годах.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Семья Федосеевой-Шукшиной оказалась в центре нового скандала 12:10
"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Британии и Ирландии 11:36
Сергей Безруков объяснил свою идею брать с западного кино мзду 10:50
Умер первый исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон 05.09.2019
⧣ США
Фото: kino-teatr.ru
Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец" 05.09.2019
Трейлер: МакКонахи, Ривз, Динклейдж, Камбербэтч, Бри Ларсон и другие 05.09.2019
Погиб автор хитов Майкла Джексона, 50 Cent и Леди Гаги ЛаШон Дэниелс 05.09.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фэнтези-хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно" 05.09.2019
Вышел трейлер российского мистического триллера "Девятая" 05.09.2019
Вышел трейлер "Плохих парней 3" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом 04.09.2019
⧣ комедия
Фото: instagram.com/miasnikov.s
Участники "Уральских пельменей" объявили о прощальном туре 05.09.2019
Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат 02.09.2019
Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени" 01.09.2019