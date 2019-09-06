Вышел трейлер продолжения мультсериала "Разочарование"

На официальном YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер второго сезона мультсериала "Разочарование". Точнее - второй части первого сезона (разница - большая!). Ролик проливает немного света на то, что нас ждет, а также на то, когда нас это ждет - 20 сентября. То есть уже через две недели.

"Разочарование", напомним, - это новый проект Мэтта Грейнинга, прославленного создателя "Симпсонов" и "Футурамы". Сериал оформлен в том же знакомом всему миру стиле рисовки и рассказывает о приключениях принцессы Бин, любительнице заложить за воротник, схематичного демона-трикстера Люци и простодушного эльфа Эльфо.

По сути, это "Футурама" в мире фэнтези. И что характерно, в первом сезоне (в первой части первого сезона) герои "Футурамы" на полумгновение мелькнули. Тем самым толсто намекнув, что события обоих шоу происходят в одной вселенной.

Вторая часть первого сезона, как и первая, состоит из десяти эпизодов. Наш обзор первой - здесь.

"Разочарование" ожидаемо было продлено сразу на второй сезон, который также, видимо, будет разбит надвое. И увидим мы его в 2020-2021 годах.