Задержанному по запросу США топ-менеджеру Коршунову грозит 10 лет тюрьмы

Коршунова задержали 30 августа по запросу Вашингтона в аэропорту Неаполя, куда он прилетел на отдых с семьей. Вместе с ним по делу проходит и итальянец Маурицио Пауло Бьянки, который в прошлом возглавлял итальянский филиал американской компании GE Aviation, крупного мирового поставщика авиационных двигателей.

По версии следствия, Коршунов и Бьянки вступили в заговор после того, как последний перешел в компанию Airnova, заключившую с ОДК договор. Впоследствии Бьянки от имени Коршунова якобы нанимал нынешних и бывших работников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы, связанной с деталями реактивных двигателей. "В ходе консультаций сотрудники предположительно использовали коммерческие секреты, принадлежащие GE Aviation, для составления технических отчетов", - говорится в заключении минюста.

Сейчас Коршунову грозит экстрадиция в США. В ближайшее время вопрос о выдаче россиянина американским правоохранителям рассмотрят в итальянском суде.

В МИД РФ случившееся назвали примером недобросовестной конкуренции. Аналогичное мнение на полях Восточного экономического форума высказал президент РФ Владимир Путин. "Его обвиняют в краже каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции", - подчеркнул российский лидер.