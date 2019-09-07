Медведев: Не знаю, какие демоны вселяются в меня на корте

Медведев признался, что выиграв первый сет, он получил необходимый импульс в игре, который и помог ему победить.

- В первом сете мне откровенно повезло, соперник играл гораздо лучше меня и должен был выиграть. Но мне повезло, и после победы в первой партии я получил необходимый импульс в игре, - сказал россиянин на пресс-конференции. - Я заиграл лучше, чем соперник в оставшихся сетах. Честно говоря, в моей игре появилось что-то такое, что заставляет меня выигрывать эти сумасшедшие геймы и сеты, которые раньше, например, на Уимблдоне, я бы проиграл.

Журналистов интересовало о Медведеве все. И один из них попросил россиянина рассказать о том, какой он человек в обычной жизни.

- Не могу сказать, что я добрый или хороший человек. Но точно скажу, что в жизни я спокойный, - признался Медведев. - На самом деле я понятия не имею, какие демоны вселяются в меня, когда я играю в теннис. В детстве с этим было много проблем, но сейчас я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше. Но иногда со мной подобное тому, что вы видели тут, все же происходит. Но в обычной жизни вывести меня из себя за одну неделю трудно. Для этого вам, например, надо каждый день приходить ко мне в шесть утра и стучаться в номер в течение недели. Вот тогда я, может быть, на вас разозлюсь. Я не горжусь тем, что я сделал на турнире. И я стараюсь работать над тем, чтобы в будущем этого не было.

Отвечая на вопрос о своем сопернике в финале - Рафаэле Надале, россиянин не скупился на комплименты.

- Он один из величайших чемпионов в истории нашего вида спорта. Он просто машина, зверь на корте. Энергия, которую он показывает, просто потрясающая, - сказал Медведев. - Играть с ним было тяжело. В Монреале, я бы так сказал, он просто съел меня на корте. Здорово, что у меня уже есть опыт игры с ним в финале. Теперь я знаю, чего от него ожидать.