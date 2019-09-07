Медведев: Не знаю, какие демоны вселяются в меня на корте

Новости

Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому 10:26
В Иране арестованы 12 граждан Филиппин за контрабанду бензина 10:19
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое 10:02
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры 09:52
США отказались от предложения России о покупке гиперзвуковых ракет 09:45
В КХЛ произошла первая тренерская отставка 09:30
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена 09:15
Названа вкусная еда, которую особенно полезно есть перед сном 08:40
Нижне-Бурейскую ГЭС ввели в промышленную эксплуатацию 08:30
В Германии оценили последствия от ответных санкций России 08:17
Пострадавших от урагана "Дориан" разместят на круизных лайнерах 07:56
В финале US Open встретятся Медведев и Надаль 07:22
В Бурятию с Камчатки переброшены 200 военнослужащих 07:18
У матери императора Японии обнаружили рак груди 06:57
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах 06:32
Врачи выяснили, как на самом деле влияет соль на здоровье 06:15
У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера 05:59
Уровень Амура у Комсомольска поднялся почти до 8 метров 05:33
Американский профессор назвал США увядающей сверхдержавой 05:23
Тайфун "Линлин" придет в Хабаровский край в воскресенье 04:50
Индия потеряла связь с лунным модулем "Викрам" 04:40
Бывший король Малайзии пожалел о браке с "Мисс Москва" 03:57
Бразильский министр назвал супругу Макрона страшной 03:20
Робот "Федор" вернулся на Землю 02:35
Медведев стал первым финалистом US Open 02:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
07.09.2019 08:55
Рубрика: Спорт

Медведев: Не знаю, какие демоны вселяются в меня на корте

Текст: Максим Домчев
После победы в полуфинале US Open над Григором Димитровым россиянин Даниил Медведев признался, что в первый сет матча должен был выиграть соперник, а также рассказал о том, что не знает, что стало причиной его поведения на турнире.
Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports
Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Медведев признался, что выиграв первый сет, он получил необходимый импульс в игре, который и помог ему победить.

- В первом сете мне откровенно повезло, соперник играл гораздо лучше меня и должен был выиграть. Но мне повезло, и после победы в первой партии я получил необходимый импульс в игре, - сказал россиянин на пресс-конференции. - Я заиграл лучше, чем соперник в оставшихся сетах. Честно говоря, в моей игре появилось что-то такое, что заставляет меня выигрывать эти сумасшедшие геймы и сеты, которые раньше, например, на Уимблдоне, я бы проиграл.

Журналистов интересовало о Медведеве все. И один из них попросил россиянина рассказать о том, какой он человек в обычной жизни.

Фото: Reuters
Даниил Медведев: Моя главная цель - выигрывать каждый свой матч

- Не могу сказать, что я добрый или хороший человек. Но точно скажу, что в жизни я спокойный, - признался Медведев. - На самом деле я понятия не имею, какие демоны вселяются в меня, когда я играю в теннис. В детстве с этим было много проблем, но сейчас я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше. Но иногда со мной подобное тому, что вы видели тут, все же происходит. Но в обычной жизни вывести меня из себя за одну неделю трудно. Для этого вам, например, надо каждый день приходить ко мне в шесть утра и стучаться в номер в течение недели. Вот тогда я, может быть, на вас разозлюсь. Я не горжусь тем, что я сделал на турнире. И я стараюсь работать над тем, чтобы в будущем этого не было.

Отвечая на вопрос о своем сопернике в финале - Рафаэле Надале, россиянин не скупился на комплименты.

- Он один из величайших чемпионов в истории нашего вида спорта. Он просто машина, зверь на корте. Энергия, которую он показывает, просто потрясающая, - сказал Медведев. - Играть с ним было тяжело. В Монреале, я бы так сказал, он просто съел меня на корте. Здорово, что у меня уже есть опыт игры с ним в финале. Теперь я знаю, чего от него ожидать.

Спорт Теннис US Open 2019 РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День города Москвы
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое
Водители каршеринговых автомобилей совершили 100 аварий за два месяца
Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте
В Германии оценили последствия от ответных санкций России