Водители каршеринговых автомобилей совершили 100 аварий за два месяца

В ГИБДД отмечают, каршеринг - это динамично развивающаяся услуга, которая дает гражданам еще одну возможность передвигаться по городу, особенно там, где имеются проблемы с трафиком. Но вместе с тем упрощенная и дистанционно осуществляемая процедура создания аккаунта и получение права на управление машиной предоставляет возможность неправомерного использования этого транспорта, в том числе с помощью использования чужих аккаунтов, их хищения или самостоятельного оформления на подставных лиц.

Только с июля 2019 года сотрудниками столичной Госавтоинспекции проверено более 9 тысяч каршеринговых автомобилей. При этом к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения привлечено 2783 водителя. Из них 60 - за управление без документов, 59 - за управление в состоянии опьянения, либо отказавшихся от медицинского освидетельствования, 21 - за выезд на встречную сторону дороги, а 10 водителей вовсе не имели права управления.

По итогам проведенной проверки выявлены 6 фактов управления транспортным средством без аккаунта, либо по подложному аккаунту.

Яркий пример: на улице Садовая-Сухаревская сотрудниками 6 ОСБ ДПС ГИБДД была остановлена каршеринговая автомашина "Фольксваген". При проверке документов установлено, что 21-летний водитель управляет машиной под чужим аккаунтом.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом установлено, что гражданин ранее был лишен прав. ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса РФ - "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Такие мероприятия будут проходить на территории столицы на регулярной основе, предупреждают в ГИБДД. Недавно столичная Госавтоинспекция совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры провели совещание с операторами каршеринговых компаний по соблюдению со стороны пользователей арендованного транспорта правил дорожного движения.