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07.09.2019 08:17
Рубрика: В мире

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Текст: Александр Саможнев

Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг. По словам политика, важно поддерживать диалог с Россией.

Подавляющее большинство немцев высказывается против санкций в отношении РФ

Восточные немцы хотят нормализации отношений с Москвой. По его словам, у восточной Германии с Россией более тесные связи, чем у западной части страны. В этой связи ответные меры с российской стороны оказывают значительное влияние на экономику восточногерманских земель.

"Санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства. Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе Минских соглашений", - отметил политик.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Ранее председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции не достигли желаемого эффекта, не привели к изменению политики Москвы, но навредили немецким компаниям. Поддерживая ограничения в отношении России, Европа ослабляет саму себя.

Напомним, 20 июня Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России из-за кризиса на Украине. Члены ЕС считают, что РФ недостаточно выполняет Минские соглашения. Со своей стороны Москва подчеркивает, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.

С 2014 года Россия ввела ответные санкции на ограничения ЕС в связи с событиями на Украине. Российская сторона неоднократно заявляла о контрпродуктивности такого подхода.

В мире Европа Германия Санкции и антисанкции
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