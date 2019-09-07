За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 килограмм

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после взвешивания набрал 8 кг.

Согласно правилам соревнований, спортсмен должен уложиться в норматив весовой категории во время официальной процедуры взвешивания. С этим Нурмагомедов справился, хотя для этого ему пришлось полностью раздеться.

Как сообщил ТАСС отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, за сутки его сын набрал 8 килограмм. Но это не создаст проблем в поединке за титул чемпиона UFC против Дастина Порье, который состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Перед боем Хабиб признался, что мечтает вкусно поесть. "Мечтаю о стейке и бургере", - сказал спортсмен во время общения с болельщиками.