Косачев: Договороспособность Киева стала выше

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Еще одна мощная новость сегодняшнего дня - третий разговор президентов России и Украины. Судя по всему, диалог себя оправдывает, договороспособность обновленной украинской стороны на порядок выше, чем до выборов. Добрый признак. Надеемся на лучшее", - написал Косачев в Facebook.

Напомним, телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе Киева в субботу. Лидеры двух стран обсудили освобождение и передачу удерживавшихся лиц, а также перспективы организации саммита "нормандской четверки". Шла речь и о внутриукраинском урегулировании. Была подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон.