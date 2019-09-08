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08.09.2019 13:27
Рубрика: В мире

Порошенко, присвоившего заслуги в обмене заключенными, подняли на смех

Текст: Юрий Когалов

Пользователи социальной сети Facebook посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, присвоившим себе заслуги по обмену заключенными, проведенного Москвой и Киевом.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной

Речь идет об обмене по формуле 35 на 35, состоявшемся в субботу. Самолет специального летного отряда "Россия" привез в Москву российских граждан, освобожденных украинскими властями, одновременно в Киеве сел украинский спецборт.

По словам Порошенко, он имел прямое отношение к этому процессу. Правда, почему-то он написал про освобождение "тысяч соотечественников", хотя их было только 35.

Значительная часть пользователей соцсети приветствовала обмен. Однако среди более чем 3 тысяч человек, оставивших свои комментарии под постом Порошенко, нашлись и те, кого такое заявление смутило. Они выражают недоумение, "каким же боком" к этому причастен экс-президент. По их мнению, именно деятельность бывшего главы государства и привело к тому, что эти люди оказались в тюрьме, в частности - моряки с трех судов, устроивших провокацию в Керченском проливе в конце прошлого года.

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При этом некоторые обратили внимание, что новым украинским властям за несколько недель удалось сделать то, на что Порошенко не хватило нескольких лет.

Напомним, движение в вопросе об обмене заключенными стало возможным после телефонного звонка президента Украины Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину.

Москва позитивно оценила стремление нового украинского руководства наладить диалог и найти решение вопроса о заключенных. Российская сторона ожидает, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках минской Контактной группы и "нормандского формата". Россия как один из гарантов Минских соглашений подтверждает готовность и далее содействовать любым конструктивным действиям, направленным на достижение согласия между сторонами внутриукраинского конфликта.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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