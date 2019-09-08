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08.09.2019 14:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку крушения вертолета Ми-2 на Таймыре

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: Марина Лысцева\ТАСС Фото: Марина Лысцева\ТАСС
Фото: Марина Лысцева\ТАСС

Проверка проводится факту обнаружения в Красноярском крае обгоревших останков пропавшего в августе вертолета Ми-2. Об этом сообщает Красноярский следственный отдел на транспорте СК РФ.

Фото: РИА Новости
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Потерпевшее крушение судно обнаружили в 25 километрах в юго-западном направлении от города Дудинка. Согласно информации спасателей, на обломки вертолета с человеческими останками 7 сентября случайно натолкнулись местные жители.

Как полагают следователи, речь идет о Ми-2, который вылетел 11 августа из поселка Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО в направлении Дудинки. Но в пункт назначения он так и не прибыл.

При этом следователи замечают, что полет потерпевшего крушение судна был не санкционированным. Он осуществлялся "без проведения оценки летной годности, без составления плана полета и получения летного задания в службах авиационной навигации и без уведомления служб организации воздушного движения".

На борту вертолета находились 3 человека. На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух участников полета. Судьба третьего до сих пор остается не известной.

В настоящее время следственной группой проведен осмотр места крушения. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее уральские следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета. Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на ведомство, сейчас невозможно определить, кому именно принадлежат останки, обнаруженные на месте крушения. Для их идентификации необходима генетическая экспертиза.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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