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08.09.2019 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске восстановили подачу электричества после крупной аварии

Текст: Никита Зайков (Омск)

В Омске восстановлено электроснабжение кировского округа, нарушенное около полуночи из-за непогоды. Как отметили в пресс-службе компании "Россети - Сибирь", в результате аварии перебои с электричеством были не только у рядовых потребителей, но и в зоне городского аэропорта.

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Нарушения в работе трех подстанций возникли из-за попадания молнии в провода двухцепной воздушной линии. Восстановить подачу энергии удалось в кратчайшие сроки. В ликвидации последствий аварии были задействованы семь бригад: 18 человек и 7 единиц техники.

- На время проведения восстановительных работ электроснабжение потребителей было организовано по резервным схемам, - рассказали в пресс-службе энергетической компании. -  Электроснабжение Омского аэропорта осуществлялось от собственных резервных источников и резервной воздушной линии, что позволило аэропорту продолжить работу в плановом режиме.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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