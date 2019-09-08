В Омске восстановили подачу электричества после крупной аварии

В Омске восстановлено электроснабжение кировского округа, нарушенное около полуночи из-за непогоды. Как отметили в пресс-службе компании "Россети - Сибирь", в результате аварии перебои с электричеством были не только у рядовых потребителей, но и в зоне городского аэропорта.

Нарушения в работе трех подстанций возникли из-за попадания молнии в провода двухцепной воздушной линии. Восстановить подачу энергии удалось в кратчайшие сроки. В ликвидации последствий аварии были задействованы семь бригад: 18 человек и 7 единиц техники.

- На время проведения восстановительных работ электроснабжение потребителей было организовано по резервным схемам, - рассказали в пресс-службе энергетической компании. - Электроснабжение Омского аэропорта осуществлялось от собственных резервных источников и резервной воздушной линии, что позволило аэропорту продолжить работу в плановом режиме.