СПЧ фиксирует всплеск "фейков" о нарушениях на выборах в Санкт-Петербурге

Член СПЧ Александр Брод опубликовал список недостоверных сообщений о нарушениях на выборах. Запись размещена на странице Ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль".

"Кто-то решил пощекотать нервы жителям Питера, - пишет Брод. - В Мариинской больнице лежачему больному с переломами не дают проголосовать. Проверили: человек проголосовал. Как и следовало ожидать, опровержения в блогосфере нет".

Помимо уже ставшего мемом автобуса с хором, который выдали за подвоз избирателей, не подтвердилось сообщение о раздаче в помещении УИК 1047 избирателям обложек на паспорт с агитацией. "Бесстыжие фейки", - пишет Александр Брод.

Видео с "вбросом" на УИК 1538 снято в 2016 году, вброс якобы на УИК 1808 - родом из Нижнего Новгорода, видео снято тогда же - в 2016 году. На УИК 2147 ящик для голосования никуда не пропадал, раздача агитационных календариков на УИК 1518 тоже оказалась "брехней", по определению Брода.

Кроме того, отметил он, "в интернете гуляет ролик о вбросе, сделанный еще на украинских выборах".

Свой список "фейков" собирают и в Центризбиркоме. Глава комиссии Элла Памфилова пообещала создать "доску антипочета" и разместить на ней имена дезинформаторов.