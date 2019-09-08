Два севастопольца вернутся домой в результате обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщил сегодня врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в Facebook.

- Добрался до новостей о долгожданном обмене заключенных между Россией и Украиной. Для Севастополя сегодня особенно радостный день. Домой возвращаются два севастопольца, - написал Развожаев.

Он сообщил, что в списках людей, освобожденных по обмену между странами, оказались жители Севастополя Владимир Галичий и Сергей Гнатьев.

- Галичий. Экс-депутат Севастополя, голосовал за проведение референдума о присоединении Севастополя к России. Гнатьев. Помните историю, когда 9 мая с девочки хотели сорвать георгиевскую ленточку, и что потом сделал Сергей, - отметил врио губернатора.

Он также упомянул имя еще одного севастопольца, задержанного на Украине по политическим мотивам. У Степана Резуника дома остались жена и маленькие дети. Развожаев рассказал, что совместно со спикером Заксобрания Екатериной Алтабаевой направил письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой оказать поддержку в возвращении Резуника.

- Будем и дальше продолжать работу, задействовать все возможности, чтобы вернуть севастопольца домой, - добавил врио.

Напомним, накануне прошла широкомасштабная гуманитарная акция по одновременному освобождению осужденных и задержанных лиц РФ и Украины. Обмен состоялся в формате "35 на 35" и стал результатом долгой работы обеих сторон. Сейчас освобожденные россияне находятся в Москве. Как отметила омбудсмен Татьяна Москалькова, еще необходимо решить юридический вопрос Вышинского и остальных граждан, которые остались в статусе обвиняемых и дали обязательство о явке в суд. Он подчеркнула, что этим вопросам должны заниматься все органы и правозащитные институты.