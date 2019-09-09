АвтоВАЗ будет выпускать Lada Granta даже в выходные

Первичная профсоюзная организация АвтоВАЗа сообщила, что комитет согласовал проект приказа о работе в выходные дни в сентябре 2019 года. Согласно документу, в субботы 7, 14, 21 и 28 сентября в дневные смены на СКП Kalina будет организован выпуск автомобилей.

На СКП Kalina выпускаются семейства моделей Granta и Datsun. Granta представлена седаном, лифтбеком, хэтчбеком, универсалом и его кросс-версией, Datsun - седан on-DO и пятидверный хэтч mi-DO. Производство новой Granta Drive Active, напомним, налажено на мощностях Lada Sport.

Согласно опубликованному в конце прошлой недели отчёту Ассоциации европейского бизнеса, Lada Granta занимает первую строчку в списке самых продаваемых моделей как по итогам августа, так и по итогам 8-месячного периода.

Причём в обоих случаях отмечен значительный рост: плюс 4153 и 25516 автомобилей соответственно. Не исключено, что дополнительные смены на заводе были введены с целью обеспечения достаточным количеством автомобилей дилеров марки.