Land Rover Defender стал жертвой шпионажа

Всего несколько дней не удалось новому Land Rover Defender сохранить себя в тайне: в Instagram были опубликованы сканированные страницы журнала с иллюстрированной фотографиями статьёй о преемнике иконического для британской марки внедорожника. Правда, никто не даёт гарантию того, что информация и снимки подлинные.

Насколько можно судить по фото из журнала, дизайн внедорожника выполнен в стилистике старенького концепта Land Rover DC100, представленного в 2011 году. Известно, что у "Дефа" будут версии 90 и 110, которые будут отличаться длиной колёсной базы и, соответственно, габаритной длиной и вместимостью салона.

В 2021, согласно неофициальным источникам, должна появиться модификация Defender 130, ориентированная на большие семьи, любящие путешествия и активный отдых. По габаритам "сто тридцатый" превзойдёт даже Discovery.

У "девяностого" угол въезда равен 38 градусам, угол съезда - 40 градусам, угол продольной проходимости - 28 градусам. Глубина преодолеваемого брода - 900 мм, а клиренс… клиренс составит порядка 290 мм.

Ранее "Российская газета" рассказывала подробности о спецификации каждой из версий. Предполагается, что в моторную гамму новинки войдут два бензиновых (P300 и P400) и три дизельных двигателя (D200, D240 и D300), работающие в связке с "автоматом". Привод - полный. Согласно данным из журнала, просочившимся в Сеть, внедорожник в базовой комплектации оснащён межосевым дифференциалом, а опционально будет предложена электронная блокировка заднего дифференциала.

Мировая премьера нового Land Rover Defender состоится 10 сентября 2019 года.