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09.09.2019 18:07
Рубрика: Общество

Лавров встретился с Вышинским

Текст: Юрий Когалов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, освобожденным украинскими властями и переданном России.

"Добро пожаловать на свободу. Очень рады вас приветствовать", - отметил глава МИД, добавив, что высоко оценил слова журналиста о вкладе министерства в его освобождение. "Наверное, неправильно вас благодарить за то, что вы оценили вклад министерства иностранных дел. Но если мы, по вашим ощущениям, помогли, то нам это важно", - сказал Лавров.

"Мы за всех наших граждан радеем, в том числе за тех, кто не в ладах с законом, по подозрениям, добиваемся справедливости, справедливого судебного разбирательства. Но в вашем случае было очевидно, что вы уникальный персонаж во всей этой компании удерживаемых насильственно лиц, потому что уж никаким образом вы не были причастны к какому-либо административному и тем более уголовному правонарушению. Вы были обвинены в государственной измене просто за то, что вы описывали ситуацию в различных частях страны, в которой вы работали, более ничего", - отметил глава МИД.

Фото: Александр Корольков/РГ
Кирилл Вышинский: Я не испытываю ненависти

Он также в очередной раз выразил надежду, что "этот очень позитивный шаг" (обмен заключенными) приведет к нормализации отношений между Россией и Украиной, и две страны перестали "рассматривать друг друга через некие прицелы, информационные ли, уголовные, политические ли и просто стали бы взаимодействовать на основе здравого смысла". По его словам, у России и Украины много общего, гораздо больше, чем те клинья, которые вбивают радикалы, неонацисты и прочие, движимые совсем не интересами российского и украинского народов".

Вышинский со своей стороны еще раз выразил благодарность. "Вы не просто помогли, вы очень сильно поддержали. Понятно, что это труд огромного количества людей, большой, не побоюсь этого слова, машины, которая работала на то, чтобы вытащить меня оттуда и, самое главное, восстановить справедливость, потому что несправедливо то, что со мной происходило. Вам огромное спасибо", - сказал журналист, выразив готовность принять участие в работе по нормализации отношений Киева и Москвы.

Вышинский был передан Москве в рамках произведенного 7 сентября обмена между Россией и Украиной в формате "35 на 35". Ранее суд в Киеве освободил его под личное обязательство после того, как журналист провел более года под стражей. На Украине его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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