Напавший на дом Эллы Памфиловой понятия не имел, в чей дом залез

Следственный комитет попросил арестовать Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову. По мнению СК, он должен находиться в СИЗО до 6 ноября.

Такое ходатайство поступило в Басманный суд Москвы. Сам задержанный утверждает, что полез в дом Памфиловой, ничего не зная о хозяйке, и что раскаивается в содеянном и признает вину.

Случайным выбор дома может стоить ему не одного года в местах лишения свободы, ведь дело заведено по серьезной статье - "разбой". И еще неизвестны, были ли другие эпизоды разбоя у Карабалаева в окрестных домах.