Новый Toyota RAV4: опубликованы спецификации для России

Toyota получила одобрение типа транспортного средства на новый RAV4, который менее чем через месяц поступит в продажу: производство автомобиля начнётся на питерском заводе компании 1 октября 2019 года.

Ранее "Российская газета" сообщала, с какими силовыми агрегатами кроссовер будет предлагаться в нашей стране: бензиновые "четвёрки" объёмом 2.0 и 2.5 литра, мощность которых соответственно составляет 150 и 200 л.с. Дизель из гаммы исчез. Для 150-сильного варианта предусмотрен вариатор, для более мощного - 8-ступенчатый "автомат". Кроссовер можно будет купить в версиях 4х2 и 4х4.

В списке доступного для Toyota RAV4 оборудования указаны: система вызова экстренных оперативных служб, электронные системы контроля устойчивости (VSC) и помощи при экстренном торможении (BAS), система мониторинга давления воздуха в шинах, система распределения тормозных усилий (EBD), антипробуксовочная система (TRC), система помощи при подъёме на склоне (HAC), функция автоматической активации стояночного тормоза (Brakehold), аудиосистема, подогрев передних сидений.

Более подробная информация о комплектациях нового Toyota RAV4 появится 1 октября. Ожидается, что тогда же компания опубликует полный прайс на новинку. В настоящее время RAV4 в старом кузове можно купить начиная от 1 616 000 рублей - во столько оценивается моноприводная версия кроссовера с бензиновым двигателем и "механикой", цена на самый доступный "Рафик" с 4х4 - от 1 802 000 рублей.

Напомним, новый Toyota RAV4 добрался до российского рынка спустя год после мирового дебюта 2018-ом на автосалоне в Париже.