Памфилова: Достоверность подсчета голосов важнее явки

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что ее куда больше волнует достоверность подсчета голосов на выборах, чем явка.

Таким мнением она поделилась по итогам единого дня голосования: напомним, что восьмого сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ.

- Я очень индифферентно отношусь к явке. Я считаю, что все те, кого интересует своя судьба и дальнейшее развитие, те приходят, остальные пусть обижаются на себя, - сказала Элла Памфилова.

Она объяснила, что в большей степени ее волнует достоверность подсчета голосов и "правильное, адекватное отражение голоса именно тех, кто пришел". Избиратели, добавила глава ЦИК, не заслуживают, чтобы их голоса был искажены. И это она назвала самым главным.

Итоговых данных по явке пока не было. Ранее стало известно, что в сравнении с прошлым годом, средняя активность избирателей оказалась выше на 1,5 процента (по данным на 18.00 мск).

Кроме того, Памфилова сообщала, что на момент закрытия участков ЦИК не зафиксировал серьезных нарушений, которые ставили бы под сомнение волеизъявление избирателей.