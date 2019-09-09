Почему Lada Granta продается лучше, чем Hyundai Solaris и Kia Rio

В прошлом году Lada провела объединение моделей двух семейств: Granta и Kalina. Это не стоило ничего, так как автомобили были созданы на одной платформе, но результат, как показывают данные Ассоциации европейского бизнеса, не заставил себя ждать: тольяттинская Granta популярна. Как на фоне неё выглядят главные конкуренты - Hyundai Solaris и Kia Rio?

В прошлом месяце было продано 11 132 экземпляра Lada Granta, а это на 4 153 машины больше, чем в августе 2018 года. По итогам восьмимесячного периода дилерам бренда удалось реализовать 85 766 экземпляров, за аналогичный период в прошлом году - 60 250 автомобилей, то есть продано на 25 516 машин больше. Успехи Granta на фоне конкурентов выглядят впечатляющими.

Kia Rio в августе 2019-го разошёлся тиражом 6 989 экземпляров (- 823 машины), а за январь-август было продано 61 591 автомобилей модели (- 5 580 экз.). У Hyundai Solaris ситуация аналогичная: по итогам августа "корейца" купили 4 489 человек (- 325), а за 8 месяцев - 39 882 россиянина (- 4 140).

Радуясь за Lada Granta, не стоит забывать, что семейство моделей представлено седаном, хэтчбеком, лифтбеком, универсалом, его кросс-версией, а теперь ещё и версией "под спорт" Drive Active. В то время как у Kia Rio в линейке есть только седан и приподнятый хэтчбек X-Line, а Hyundai Solaris и вовсе держит оборону один.

Во-вторых, стоит помнить о том, что семейство Granta теперь приплюсовывает к своим результатам спрос на автомобили в типах кузовах, ранее предлагавшихся с шильдиком Kalina.

Ну и третья причина, по которой Granta продаётся лучше всех, - привлекательный прайс, который начинается с отметки 444 900 рублей. Hyundai Solaris продают минимум за 746 000 рублей, Kia Rio можно купить за 769 900 рублей.

Разумеется, можно сказать, что сравнивать Granta с "корейцами" не совсем корректно, потому что их "одноклассником" является, скорее, Lada Vesta. Возможно. Но, во-первых, так уж сложилось, что именно Granta противопоставлялась Solaris и Kia (по понятной причине - Vesta тогда только рождалась), а во-вторых, даже если брать для сравнительного ориентира вазовский флагман, то он занимает вторую строчку списка самых продаваемых моделей в России в августе и по итогам восьми месяцев.

В конце стоит отметить, что Volkswagen Polo с результатом 4 627 проданных автомобиля чувствует себя вполне уверенно, так как это всего на 542 машины меньше, чем в августе 2018-го. За январь-август было продано 37 028 седанов (- 725 экз.) Цена на VW Polo начинается от 679 900 рублей.

Результаты Skoda Rapid скромнее, но тоже стабильны: 2 689 и 22 682 лифтбека за рассматриваемые периоды (- 174 и + 76 экз. соответственно). Купить "чешку" можно начиная от 785 000 рублей.

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