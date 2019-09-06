Топ-10 продаваемых SUV в августе: Renault Arkana вступает в схватку

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала статистику продаж новых автомобилей в августе 2019 года. Радует, что российский рынок решил так просто без боя не сдаваться, и в этом есть заслуга кроссоверов. "Российская газета" публикует топ-10 самых продаваемых SUV по итогам прошлого месяца.

Место лидера по-прежнему за Hyundai Creta (к вопросу о том, зачем обновлять модель, если и так покупают): 5 522 реализованных кроссовера (+248 машин по сравнению с августом 2018-го). Вторая строчка - у Kia Sportage, спрос на который значительно подскочил: "корейца" купили на 1 140 человек больше, чем годом ранее, результат - 3 850 проданных экземпляров. Спрос также вырос на Volkswagen Tiguan, который завоевал третье место: плюс 770 новых обладателей кроссовера, итого - 3 134 автомобиля.

Дальше идёт череда моделей, которые в августе этого года позиции сдали. Четвёртое место у Renault Duster - 3 109 машин, что на 428 экземпляров меньше. И здесь нужно сказать, что дела у "румына" с московской пропиской не очень и по итогам периода с января по август, поэтому Renault следует поторопиться с заявленной модернизацией. Чуть-чуть просел Toyota RAV4, оказавшийся на пятой строчке топ-10: 2 960 кроссоверов продали дилеры марки - всего на 59 машин меньше.

Бессмертный Lada 4x4, который скоро получит новый салон, нашёл 2 648 своих покупателей, сдав позиции на 159 штук по сравнению с августом 2018 года.

Renault Kaptur: седьмое место и минус 199 покупателей, результат по прошлому месяцу - 2 428 машин. Но посмотрите, каких успехов добился Mazda CX-5, возможно, благодаря своевременному обновлению: плюс 459 экземпляров (2 369 авто). Чуть-чуть от "японца" отстал Skoda Kodiaq, разошедшийся тиражом 2 296 штук, это на 428 машин больше. Десятое место - у Nissan Qashqai, который в общем-то достаточно стабилен: 2 154 кроссовера (+44 экз.).

Нельзя не отметить Renault Arkana, который в топ-10 пока не попал, но показал достойные результаты: 1 975 человек купили кросс-купе в августе этого года, что, безусловно, показывает потенциал новинки российского рынка, появившейся в продаже всего два месяца назад.