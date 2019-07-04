В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana

В России стартовали продажи нового кросс-купе Renault Arkana. Российские дилеры предлагают потенциальный бестселлер в трех вариантах оснащения (Life, Drive, Style). Плюс есть возможность приобрести машины лимитированной серии Edition One, сообщает пресс-служба французской марки.

Цены на французский SUV, выпускаемый на московском заводе Renault, начинаются с 999 тыс. рублей. За эти деньги покупатель получит переднеприводный автомобиль в комплектации Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. За полноприводную версию с 6-ступенчатой "механикой" в комплектации Drive просят 1 169 990 рублей. Цена базовой комплектации с передним приводом и вариатором CVT-X-tronic составляет 1 049 990 рублей.

Уже начальная версия Life включает в себя светодиодную оптику Pure Vision, 17-дюймовые колесные диски, аудиосистему Radio Connect с поддержкой Bluetooth, передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер и регулировку рулевой колонки в двух направлениях.

Renault Arkana с новым 1,3-литровым 150-сильным бензиновым двигателем турбодвигателем TCe 150 и вариаторной трансмиссией CVT X-Tronic доступен по цене от 1 229 990 рублей. Наконец, топовое исполнение модели - лимитированная серия Edition One - предлагается по цене 1 419 990 рублей за переднеприводную модификацию и 1 499 990 рублей за версию с полным приводом.

Для версий с топовым двигателем, начиная с комплектации Style, доступна система персонализации настроек вождения Multi-Sense (Sport, Eco, MySense). Каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.

В старших комплектациях предлагается также мультимедийная система Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и "Яндекс.Авто", аудиосистема премиум-класса Bose, системы помощи водителю: камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и много другое.

Новая модель предлагается в семи цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая два эксклюзивных цвета: красный Red Fusion - для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный конкретно для нового купе-кроссовера.

Отметим, что Renault Россия предоставляет специальные условия на покупку купе-кроссоверов Renault Arkana клиентам онлайн-шоурума - 5 лет гарантии на двигатель и коробку передач. Также действует выгодная кредитная программа "Поехали!" с ежемесячным платежом от 7 900 рублей в месяц.

Напомним, что прием заказов на Arkana был открыт 23 мая, и уже концу мая в лист ожидания на сайте Renault.ru записались более 10 000 покупателей.