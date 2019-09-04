Новый Renault Duster для России будет отличаться от европейского

Как известно, на некоторых рынках, например, в Арабских Эмиратах, Европе, Украине, Renault Duster сменил поколение, в то время как в России и Беларуси продаётся кроссовер первой генерации. И, судя по всему, будет продаваться дальше, но в модернизированном варианте.

"Подождите чуть-чуть, совсем немного, - цитирует вице-президента группы Renault в регионе Евразия Николя Мора издание abw.by. - Но ваш Duster будет отличаться от того, что продается в Украине. Для России и Беларуси нам нужно его немного модернизировать".

Деталей топ-менеджер не раскрыл.

Можно предположить, что кроссовер французской марки пройдёт через процедуру рестайлинга, как это случилось, например, в Индии. Нельзя упускать из виду тот факт, что в России сейчас выпускают кросс-купе Arkana, который оснащается турбированным двигателем объёмом 1.3 литра. Возможно, что он найдёт своё место в моторной гамме "немного модернизированного" Duster.

В настоящее время модель доступна с бензиновыми двигателями мощностью 114 и 143 л.с., 109-сильным дизелем в вариантах 4х2 и 4х4. Цена на Renault Duster начинается от 719 000 рублей.