Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: грузовик уехал от водителя 17:15
Volkswagen Polo получил порцию обновлений 17:02
Эксперты назвали новые китайские автомобили самыми надежными в истории 16:01
Новая серийная Honda: без зеркал и с пятью экранами в салоне 15:44
04.09.2019 18:11
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Duster для России будет отличаться от европейского

Текст: Евгений Костин

Как известно, на некоторых рынках, например, в Арабских Эмиратах, Европе, Украине, Renault Duster сменил поколение, в то время как в России и Беларуси продаётся кроссовер первой генерации. И, судя по всему, будет продаваться дальше, но в модернизированном варианте.

Фото: Пресс-служба Infiniti
У Infiniti появится новый кроссовер в стиле Renault Arkana

"Подождите чуть-чуть, совсем немного, - цитирует вице-президента группы Renault в регионе Евразия Николя Мора издание abw.by. - Но ваш Duster будет отличаться от того, что продается в Украине. Для России и Беларуси нам нужно его немного модернизировать".

Деталей топ-менеджер не раскрыл.

Можно предположить, что кроссовер французской марки пройдёт через процедуру рестайлинга, как это случилось, например, в Индии. Нельзя упускать из виду тот факт, что в России сейчас выпускают кросс-купе Arkana, который оснащается турбированным двигателем объёмом 1.3 литра. Возможно, что он найдёт своё место в моторной гамме "немного модернизированного" Duster.

В настоящее время модель доступна с бензиновыми двигателями мощностью 114 и 143 л.с., 109-сильным дизелем в вариантах 4х2 и 4х4. Цена на Renault Duster начинается от 719 000 рублей.

АвтоВАЗ сделал макет обновленной Lada Vesta
Новый Hyundai Solaris показал свой оскал до премьеры
#Renault