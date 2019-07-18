В России начинают серийно производить новейший купе-кроссовер

Сегодня на московском заводе "Рено" начинается массовое производство специально созданного для России и российскими специалистами купе-кроссовера Renault Arkana.

Это событие на встрече с руководством группы Renault обсудил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В своем комментарии он пояснил: "Во многом это стало возможным благодаря подписанному в конце 2018 года специальному инвестиционному контракту между АвтоВАЗом и Минпромторгом. Надеюсь, что Renault совместно с партнерами по Альянсу продолжит локализацию материалов, деталей и комплектующих, а также внедрение новых технологий, развитие проектов в области НИОКР в России, и увеличит объемы экспорта".

Новый автомобиль идеально подходит для эксплуатации в российских условиях. Но это вовсе не брутальный "вездеход", а стильная и даже изящная машина. За рулем кроссовера одинаково хорошо будут смотреться как представители сильного пола, так и хрупкие девушки.

Машина выдержит любые климатические условия и не всегда ровные дороги. Отличная геометрическая проходимость, высокий дорожный просвет в 205 мм, энергоемкая подвеска с большим запасом прочности, а также надежная система полного привода помогут преодолеть любое бездорожье. Кстати, полноприводная версия Renault Arkana усовершенствована в качестве средства повышенной проходимости.

Россия стала первой страной, где начинаются производство и продажи новой модели Renault. А московский завод "Рено" выбран в качестве производственной площадки из-за высоких стандартов качества всех процессов, достигнутому уровню роботизации и инновациям.

Машина выпускается в нескольких комплектациях. Начальная цена - около миллиона рублей.

"Как руководитель национального проекта "Международная кооперация и экспорт" замечу, что новый автомобиль обладает большим экспортным потенциалом и будет пользоваться спросом на рынке стран СНГ, - передает слова Мантурова пресс-служба Минпромторга. - Надеемся, что в дальнейшем география поставок расширится".