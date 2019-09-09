Чибис побеждает на выборах губернатора Мурманской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис (представитель "Единой России") побеждает на выборах главы региона. У него 60,07 процента голосов. Такую цифру назвали в областной избирательной комиссии. Там отметили, что всего в бюллетенях было 6 фамилий.

Как ранее писала "Российская газета", избиратели Заполярья на нынешних выборах проявили большую активность, чем год назад. Что же касается врио губернатора, он проголосовал в гимназии №5.

"Свой долг избирателя я тоже исполнил", - подчеркнул Андрей Чибис. А затем, несмотря на выходной, посетил несколько населенных пунктов в окрестностях областного центра, чтобы проверить их готовность к отопительному сезону.