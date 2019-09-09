На Кубани возбудили дело о гибели двухлетнего ребенка в детсаду

В Краснодаре после гибели ребенка в детском саду № 48, где на детей и воспитателя ясельной группы рухнуло дерево, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Как уже писала "РГ", ЧП случилось в понедельник, 9 сентября, в 10.20 утра в детском саду № 48, который находится в самом центре Краснодара - в районе пересечения улиц Красной и Гаврилова. Под внезапно рухнувшим деревом оказались двое детей и воспитательница.

"По данным следствия, во время прогулки ясельной группы на территории игровой площадки детского сада отломилась и упала верхняя часть ствола дерева, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - В результате пострадали две девочки в возрасте двух лет и воспитатель учреждения. От полученных травм один ребенок скончался. Второй малыш и воспитатель госпитализированы".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ЧП. Также назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.