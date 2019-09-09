Российский Hyundai Creta дождался обновления

Hyundai представила Creta 2020 модельного года для рынка России. Масштаб изменений очень скромный и, видимо, чтобы подсластить пилюлю, корейцы подготовили для кроссовера специальную версию Rock Edition.

Hyundai Creta 2020 отличается составом комплектаций: в исполнении Comfort теперь есть лобовое стекло и форсунки омывателя с электрообогревом. Эти опции также стали доступны для комплектации Active в составе пакета Winter. В версию Travel добавлены круиз-контроль, камера заднего вида и мультимедиа с 5-дюймовым экраном и шестью динамиками.

Цена на Hyundai Creta 2020 модельного года начинается от 957 000 рублей, то есть стоимость в базовой комплектации осталась прежней. Самая доступная Creta Comfort со 123-сильным двигателем, "автоматом" и передним приводом предлагалась ранее за 1 140 000 рублей. Теперь кроссовер с таким силовым агрегатом и пересмотренным комплектом оборудования стоит 1 155 000 рублей. Модель с этим же мотором, но в паре с МКП и колёсной формулой 4х4, тоже обойдётся на 15 тысяч рублей дороже - от 1 185 000 рублей.

Hyundai Creta Rock Edition - лимитированная серия: всего будет выпущено три тысячи кроссоверов, продажи которых продлятся до февраля 2020 года. Rock Edition создана на базе максимальной комплектации Style с двухлитровым двигателем мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатым "автоматом". И здесь - сюрприз: впервые такой силовой агрегат и набор опций предложен не только с полным приводом, но и с передним.

Внешне лимитированная Creta отличается корпусами боковых зеркал, решёткой радиатора, рейлингами, накладками на задний и передний бамперы, выполненных в цвете "чёрный глянец". В базе кроссовер оснащён 17-дюймовыми двухтоновыми колёсными дисками.

Сиденья затянуты в кожзам коричневого цвета, этот же цвет присутствует в отделке дверей и передней панели, а в мультимедиа установлен комплекс "Яндекс.Авто" с навигатором и помощником "Алиса". В списке оборудования Creta Rock Edition заявлены: подогрев задних сидений, подогрев рулевого колеса, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Стоимость Hyundai Creta Rock Edition на переднем приводе - 1 405 000 рублей, полноприводная версия обойдётся минимум в 1 485 000 рублей.

Напомним, что Hyundai Creta возглавляет список самых продаваемых SUV в России как по итогам августа, так и по итогам восьми прошедших месяцев.