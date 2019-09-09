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09.09.2019 11:05
Рубрика: Российский автопром

Российский вездеход "Шаман" отправился покорять ОАЭ

Текст: Юрий Зубко
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Компания "Авторос", выпускающая "Шаманы", поставит в ОАЭ партию из двенадцати вездеходов. Первая машина отправлена в эту страну в августе, об этом сообщает сайт "Спецтехника и коммерческий транспорт".

Российские вездеходы в Эмиратах планируется использовать для работы в медицинских и аварийно-спасательных службах, а также в качестве командно-штабных машин. С учетом жаркого климата у всех машин доработали систему охлаждения мотора, а в состав оснащения вошли мощные кондиционеры.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Длина "Шамана" - шесть метров, а снаряженная масса - 4800 килограмм. Все детали трансмиссии расположены в закрытой раме оригинальной конструкции. Привод полный, с подключаемым 1 и 2 мостами. Подвеска колес независимая, пружинная. Все 8 колес поворотные.

Вездеход имеет утепленный стальной кузов, нижняя часть которого герметична и сделана по принципу лодки. "Шаман" держится на плаву за счет герметичности кузова и водоизмещения колес. По воде вездеход может двигаться за счет вращения колес (в таком случае скорость составляет 2 км/ч), или с гребным винтом (до 7 км/ч).

На обычной дороге подруливается только передняя пара колес, а на пересеченной местности способны поворачиваться все восемь. Более того, вездеходу доступен так называемый режим краба, когда он движется боком.

У него турбированный трехлитровый дизельный двигатель Iveco F1C 3.0 TD мощностью 146 лошадиных силы от итальянского производителя автофургонов Iveko. На автомобиле установлена шестиступенчатая механическая коробка передач, а максимально на грунте он разгоняется до 80 км/ч.

Стоит "Шаман" в базовой комплектации 10,5 млн рублей. При желании цену можно поднять и до 12 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что "Шаман" впечатлил немцев. "Этот Бункер на колесах не остановить!", - считает журналист еженедельника Stern.

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