Вышел трейлер второго сезона антиутопии "Судная ночь"

Пока одни сериалы мелким и крупным оптом закрываются, другие несколько внезапно процветают, иногда кажется - назло и вопреки. Скажем, дистопийного уклона франшиза "Судная ночь". Пережившая четыре полнометражных фильма, включая приквел, как водится, и сезон телешоу, продленного на второй.

Его трейлер опубликован на официальном YouTube-канале The Purge TV и выглядит зловеще, кровожадно, нездорово.

Сюжет развивается в Америке ближнего будущего, где после экономического краха правительство, т.н. Новые Отцы-основатели, установило тоталитарный режим полицейского государства. И далее, используя 28-ю поправку конституции, ввели Судную ночь: раз в год с 19:00 часов до 7 часов утра следующего дня любая преступная деятельность, в том числе убийства, становится законной, а все службы безопасности и медучреждения прекращают работу. Согласно замыслу застрельщиков проекта, такая "чистка" призвана служить "катарсисом для американского народа, давая людям возможность выпустить пар", сведя счеты с теми, кто, по их мнению, заслуживает расправы.

По признаю авторов, главными источниками вдохновения для "Ночи" послужили серия "Звездного пути" "Возвращение архонтов", где на одной из планет проходит ежегодный "Фестиваль", во время которого разрешены убийства, и японская "Королевская битва".

The Purge вернется в эфир с еще десятью эпизодами 15 октября.