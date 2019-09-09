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Вышел трейлер второго сезона антиутопии "Судная ночь"

Новости
    09.09.2019, 11:20
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The Purge TV Фото: youtube.com/ The Purge TV
Фото: youtube.com/ The Purge TV

Пока одни сериалы мелким и крупным оптом закрываются, другие несколько внезапно процветают, иногда кажется - назло и вопреки. Скажем, дистопийного уклона франшиза "Судная ночь". Пережившая четыре полнометражных фильма, включая приквел, как водится, и сезон телешоу, продленного на второй.

Фото: youtube.com/ WBRussia
Вышел финальный русский трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния"

Его трейлер опубликован на официальном YouTube-канале The Purge TV и выглядит зловеще, кровожадно, нездорово.

Сюжет развивается в Америке ближнего будущего, где после экономического краха правительство, т.н. Новые Отцы-основатели, установило тоталитарный режим полицейского государства. И далее, используя 28-ю поправку конституции, ввели Судную ночь: раз в год с 19:00 часов до 7 часов утра следующего дня любая преступная деятельность, в том числе убийства, становится законной, а все службы безопасности и медучреждения прекращают работу. Согласно замыслу застрельщиков проекта, такая "чистка" призвана служить "катарсисом для американского народа, давая людям возможность выпустить пар", сведя счеты с теми, кто, по их мнению, заслуживает расправы.

По признаю авторов, главными источниками вдохновения для "Ночи" послужили серия "Звездного пути" "Возвращение архонтов", где на одной из планет проходит ежегодный "Фестиваль", во время которого разрешены убийства, и японская "Королевская битва".

The Purge вернется в эфир с еще десятью эпизодами 15 октября.

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