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Звезда Marvel появится в новой части франшизы "Миссия невыполнима"

Новости
    09.09.2019, 12:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

37-летняя британская актриса Хейли "Агент Картер" Этвелл присоединилась к актерскому составу художественного фильма "Миссия невыполнима 7".

О чем своем Instagram сообщил режиссер ленты Кристофер Маккуорри. Не уточняя, кого именно сыграет у него звезда Marvel.

Подписчики Маккуорри факт одобрили, отметив, что новость - "фантастична".

Стоит напомнить, что режиссер, поставивший две последние части "Миссии" ("Племя изгоев" и "Последствия"), и исполнитель главной роли Том Круз анонсировали сразу два сиквела в рамках франшизы.

"Миссию 7" зрители увидят 22 июля 2021 года, "Миссию 8" - 4 августа 2022-го.

Смелость такая неудивительна: прошлогодняя "Миссия невыполнима: Последствия" при бюджете в 178 миллионов долларов собрала 791 миллион.

Хейли Этвелл родилась 5 апреля 1982 года в Лондоне. Агента Пегги Картер, помимо "сольника", сыграла в фильмах "Первый мститель" и "Первый мститель: Другая война", "Мстители: Эра Альтрона" и "Мстители: Финал", в "Человеке-муравье" и сериале "Агенты "Щ.И.Т.".

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