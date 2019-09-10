Фото: На Франкфуртском автосалоне обрушилась конструкция в павильоне BMW

Франкфуртский международный автосалон опроверг расхожее мнение о безупречной организации любого мероприятия в Германии. В первый день проведения выставки в павильоне одного из лидеров местного автопрома BMW обрушилась временная конструкция. По счастливой случайности никто не пострадал.

Все произошло на глазах изумленных посетителей, среди которых были журналисты со всего мира. Корреспондент "РГ" оказался на месте событий буквально через пару минут после ЧП. На сделанном им снимке видно, что в секторе, где могли находиться сотрудники автокомпании, лежат упавшие с потолка плиты из гипсокартона. Не исключено, что они обрушились под тяжестью проводов. Ситуацию усугубляет то, что на втором этаже этой конструкции располагается смотровая площадка, а на ней стоит один из электромобилей BMW. Не удивительно, что организаторы в считанные минуты закрыли доступ на лестницу и огородили место происшествия.

Ранее корреспондент "РГ" стал свидетелем задержания двух человек в одном из зданий, где проходит Франкфуртский автосалон. Речь идет о двух мужчинах - предположительно из стран Юго-Восточной Азии. Любопытно, что одного из них скрутил полицейский в штатском. Сначала он надел наручники на задержанного и только потом натянул на рубашку форменный нарукавник. Подоспевшим на крики патрульным оставалось лишь потребовать от журналистов разойтись.