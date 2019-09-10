Hyundai почтила память первого концепта новым шоу-каром

На автосалоне во Франкфурте состоялась премьера Hyundai 45. Шоу-кар, как заявили в компании, является данью уважения одному из знаковых автомобилей Hyundai Pony Coupe, представленного в 1974 году и ставшего первым концептом корейской марки.

В Hyundai говорят, что без взгляда в прошлое нельзя создать идею для будущего, поэтому концепт, представленный во Франкфурте, имеет массу отсылок к своему кумиру из прошлого. И важно, что Hyundai 45 является средоточием решений, которые появятся на электрических моделях в будущем. К слову, цифра 45 в названии означает угол наклона передней и задней стоек, образующих ромбовидный силуэт концепта.

Необычный дизайн экстерьера вдохновлён самолётами 20-х годов прошлого века. Он простой, но в то же время не выглядит, как кусок мыла благодаря оригинальным выштамповкам на боковинах, фасеточной фальшрадиаторной решётке и задней панели с фонарями. Также стоит отметить, что двери концепта сдвижные.

Салон - квинтэссенция минимализма, вдохновлённая дизайном мебели. Теперь это действительно интерьер, жилое пространство. Материалы отделки - дерево, ткань и кожа. Передние сиденья имеют функцию поворота на 180 градусов, а отсеки для организации хранения личных вещей в дверях приспособлены под планшеты и книги и выполнены из прозрачного материала.

Обеспечить такой простор в салоне позволила электрическая силовая установка, о которой известно практически ничего. Разве что тяговая батарея установлена во весь периметр пола.

Напомним, в рамках автосалона во Франкфурте Hyundai представила новое поколение хэтчбека i10.

Фото: Пресс-служба Hyundai.