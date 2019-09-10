Когда и по какой цене в России появится новый Land Rover Defender

Land Rover объявил старт продаж нового Defender, который сегодня, 10 сентября, был представлен на автосалоне во Франкфурте. Пока машина доступна только на британском рынке и в единственной версии - длиннобазной 110. Минимальная цена внедорожника - 48 295 фунтов стерлингов. В переводе по текущему курсу это 3,9 млн рублей. В топовом варианте Defender будет стоить 78 800 фунтов стерлингов - около 6,4 млн рублей.

По информации "РГ", примерно такая же начальная стоимость ожидается и на Defender в России. По сведениям источника, знакомого с планами компании, Defender 110 в базовой комплектации будет несколько дешевле 4 млн рублей. Короткобазный Defender 90 будет еще на 200 тысяч рублей доступнее.

Официально в представительстве Land Rover комментариев на этот счет не дают, отмечая, что цены будут известны ближе к старту продаж. А он намечен только на вторую половину 2020 года. Естественно, за год текущие расчеты могут быть скорректированы.

Напомним, легендарный внедорожник почти 4 года отсутствовал на рынке, и компания все это время работала над его новым поколением. Машина во многом изменилась, хотя и сохранила "фамильные черты". У Defender больше нет рамной конструкции - он построен на новой платформе. При этом автомобиль даже более проходим, он может преодолевать 90-сантиметровые броды и взбираться на уклон в 45 градусов.

В первое время у модели будут доступны четыре силовые установки. Это два четырехцилиндровых дизельных двигателя мощностью 200 и 240 л.с. с технологией двойного турбонаддува, бензиновый агрегат на 300 л.с. и шестицилиндровый мотор с технологией мягкого гибрида. Сочетаться все они будут с 8-ступенчатым "автоматом" ZF и двухступенчатой "раздаткой".