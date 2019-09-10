Лукашенко привел в пример отношения Беларуси и России другим странам

"Очень важными для дальнейшей работы" на треке белорусско-российских отношений назвал Александр Лукашенко ряд вопросов, которые он предложил обсудить 10 сентября на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер напомнил и о недавней встрече в российской столице премьеров двух стран, на которой шла речь о разработке и реализации договора о Союзном государстве.

"Мы с Владимиром Владимировичем Путиным в Питере четко ответили на все вопросы и поставили задачи правительствам, в каком направлении нам здесь предстоит двигаться", - заявил Лукашенко.

Касаясь самого факта визита Николая Патрушева в Минск, то в нем нет, подчеркнул президент, никакой чрезвычайщины. "Он будет весьма полезен для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях. Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай бог, чтобы другие государства имели друг с другом такие отношения, которые имеют сегодня Беларусь и Россия, - заявил Лукашенко. - Поэтому здесь никакой конспирологии даже быть не может".

Секретарь СБ России подтвердил слова президента, отметив, что его визит в РБ и встреча с главой белорусского государства - запланированные мероприятия. "Самое главное, что работа советов безопасности, действительно, ведется на плановой основе, эффективно, продуктивно. Я убежден, что так будет и дальше", - подчеркнул российский гость. Во время встречи, отмечают местные источники, Александр Лукашенко преподнес Николаю Патрушеву памятный подарок, связанный с его службой на территории Беларуси во времена Советского Союза.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Николай Патрушев примет во вторник участие в межведомственных российско-белорусских консультациях по безопасности. Ранее госсекретарь Совета безопасности РБ Станислав Зась пояснил, что визит его российского коллеги - плановая поездка, которая "ни в коем случае не увязана с какими-то международными событиями".