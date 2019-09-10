Mazda рассказала, когда новая "трёшка"-седан появится в России

Российское представительство Mazda сообщило, что седан Mazda3 появится у российских дилеров 1 октября 2019 года. Уже известно, с каким мотором будет доступна модель, но цен на новинку пока не огласили.

Седан Mazda3, как и "пятидверку", можно будет купить с 1,5-литровым бензиновым двигателем Skyactive-G мощностью 120 л.с. Однако, если для хэтча кроме "автомата" доступна ещё и 6-ступенчатая "механика", то седан будет представлен только в двухпедальной версии.

Поэтому начальной комплектацией для Mazda3 станет Active, в состав которой входят двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, многофункциональный мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и TFT-дисплеем диагональю 8,8 дюйма, проекционный экран на лобовое стекло и светодиодные фары с функцией противотуманок.

"У седана и хэтчбека в линейке Mazda3 - совершенно разные характеры и покупатели. Если горячий хэтчбек адресован ценителям современного дизайна, то седан нацелен на любителей классических форм. По нашим расчетам, соотношение продаж хэтчбека и седана останется на прежнем уровне, и седан сохранит за собой 60% от всего объёма Mazda3", - прокомментировал Андрей Глазков, директор по маркетингу Mazda Motor Rus.

Напомним, "Российская газета" протестировала хэтчбек Mazda3 и рассказала о плюсах и минусах модели. Цена на "пятидверку" в нашей стране стартует с отметки 1 490 000 рублей.