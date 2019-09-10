МИД РФ предостерег европейские страны от размещения американских ракет

"Это будет угрожать не только глобальной безопасности, европейской безопасности, но это, прежде всего, будет ставить под угрозу территории тех государств, которые могут склониться под давлением США, если такое давление будет", - приводит слова высокопоставленного дипломата агентство "Интерфакс".

Грушко отметил, что "любое развертывание американских ракет средней дальности в регионах непосредственной близости от России будет иметь стратегическое значение".

"На сегодняшний день НАТО заявляет о том, что у них нет планов размещения ракет средней дальности в ядерном оснащении. Мы восприняли этот сигнал", - заявил дипломат.

При этом Грушко сообщил, что в настоящий момент Россия ведет работу над ответом на недавние испытания США ракеты, запрещенной по ДРСМД.

"Идет межведомственная работа, она не завершена, но тем не менее она в достаточно продвинутой стадии. Главное заключается в том, что Россия обладает соответствующими военно-техническими заделами, которые позволяют достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную и с испытаниями ракет, и с возможным размещением в различных регионах", - подчеркнул дипломат и отметил, что "на любые испытания у нас будет дан соответствующий военно-технический ответ".

"Наша безопасность будет надежно защищена", - констатировал Грушко и напомнил, что "пока средства средней дальности не будут размещаться в отдельных регионах мира, включая Европу, Россия тоже будет воздерживаться от этого шага".