Минобороны назвало фейком сообщения об ударах РФ по Идлибу

Ранее в ряде западных изданий появилась информация о том, что российские самолеты якобы нанесли удары по высоте Джабаль аль-Акрат.

"Эти сообщения являются очередным фейком. С началом режима прекращения огня самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют", - подчеркнули в Минобороны.

Сирийские правительственные силы в одностороннем порядке объявили о прекращении огня с 06:00 31 августа во всей зоне деэскалации Идлиб. Такое решение было принято по инициативе России и Турции. О начале соблюдения режима были уведомлены все стороны конфликта. Однако, 31 августа самолеты ВВС США нанесли авиаудар в зоне деэскалации без предупреждения России и Турции.