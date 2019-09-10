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10.09.2019 13:54
Рубрика: Власть

Минобороны назвало фейком сообщения об ударах РФ по Идлибу

Текст: Александр Степанов
Российская авиация не выполняет боевых задач в зоне деэскалации Идлиб с 31 августа после начала действия режима прекращения огня. Об этом заявили в военном ведомстве, комментируя сообщения зарубежных СМИ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее в ряде западных изданий появилась информация о том, что российские самолеты якобы нанесли удары по высоте Джабаль аль-Акрат.

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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"Эти сообщения являются очередным фейком. С началом режима прекращения огня самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют", - подчеркнули в Минобороны.

Сирийские правительственные силы в одностороннем порядке объявили о прекращении огня с 06:00 31 августа во всей зоне деэскалации Идлиб. Такое решение было принято по инициативе России и Турции. О начале соблюдения режима были уведомлены все стороны конфликта. Однако, 31 августа самолеты ВВС США нанесли авиаудар в зоне деэскалации без предупреждения России и Турции.

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