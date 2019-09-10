Власти Самары ведут переговоры с менеджерами Билана о новом концерте

Власти Самары ведут переговоры с представителями Димы Билана, который публично обещал своим поклонникам дать новый бесплатный концерт, сообщили РИА Новости в департаменте культуры города.

Сегодня Билан в видеообращении на официальной страничке в соцсети извинился перед жителями за выступление на Дне города в Самаре в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Билан также обещал поставить новую детскую площадку в Самаре и подарить одной из клиник оборудование для лечения маленьких пациентов.

Ранее в Сети появились кадры выступления Билана на городском празднике, на которых было видно, что артист не попадал в фонограмму, пел "мимо" нот. Также пользователи сообщают, что Билан показывал неприличные жесты.

В то же время жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют от властей публичных извинений за то, что артист был приглашен на праздник.